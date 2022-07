Sergio Guaeneri (29) uit Maasmechelen haalde zijn diploma HR-management via Qrios. — © Dick Demey

Hasselt

In de Limburgse Centra voor Volwassenonderwijs behaalden dit schooljaar 242 Limburgers hun middelbaar diploma in het tweedekansonderwijs. “Het is nooit te laat om te gaan studeren”, zegt de kersvers afgestudeerde Belgin Avci (44).