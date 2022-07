Wout van Aert zat alweer in de vlucht van de dag en pakte extra punten, maar: “Helemaal niet de bedoeling”

Ook al had hij zondag voor de start van de negende rit aangekondigd dat hij daags na zijn ritzege in Lausanne niet mee wilde schuiven in een vlucht, toch deed Wout van Aert (Jumbo-Visma) dat uiteindelijk wel. Het leverde hem 20 punten extra voorsprong op in het klassement van de groene trui. “Maar ik had daarna niet de benen om nog iets te betekenen”, aldus de Kempenaar.

Vooraf noemde Van Aert het een rit “waarin hij zich in principe niet zou mengen”, maar dat gebeurde dus toch, toen hij de oversteek maakte naar een ruime kopgroep waaruit Bob Jungels uiteindelijk de ritzege zou halen. “Ik dacht ook écht dat ik niet zou meegaan”, zei Van Aert daar na de rit over. “Dat was helemaal niet de bedoeling. Maar toen de vlucht vertrokken was, gingen er nog jongens achter, met onder meer McNulty (ploegmaat van Tadej Pogacar, red.), en ook Castroviejo (van de Ineos Grenadiers). Twee helpers van onze concurrenten, dat wilden we niet laten gebeuren. Toen schoof ik mee en eindigde ik in de vlucht. Ik denk dat het slim was om mee te schuiven, maar ik had niet de benen om iets te betekenen.”

De 20 punten van de tussenspurt zorgen ervoor dat Van Aert voor groen nu al 135 punten voorsprong heeft op eerste achtervolger Fabio Jakobsen. “Het was mooi meegenomen dat we kwamen aansluiten voor die sprint. Als je daar zit, zou het dom zijn die punten niet mee te pikken. Dat was een mooie bonus. Maar ik had daarna niet de benen om iets te betekenen, zelfs niet voor mijn ploegmaats. Ik zakte er te vroeg door om hen nog van dienst te zijn. Dat was jammer, maar het was toch een mooie dag.”

