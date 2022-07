De droogte heeft in onze provincie nog geen gevolgen voor uitbaters van recreatieve watersporten zoals kano of kajak varen. Zoals dat wel het geval is Wallonië. Daar zorgt de lage waterstand van enkele grote waterlopen wel voor problemen. Maar op de Maas bij Kajak en Rafting Maasland in Lanaken is dat zelden of eigenlijk nooit het geval.