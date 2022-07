Wordt Vingegaard dé uitdager van Pogacar in het hooggebergte? “Eén slechte dag van hem kan genoeg zijn, we moeten blijven vechten”

Net als iedereen dacht dat de favorieten zich koest zouden houden, was Tadej Pogacar daar toch weer met een versnelling. Alleen Jonas Vingegaard kon in het spoort van de Sloveen blijven. Met een achterstand van 39 seconden moet de Deen van Jumbo-Visma Pogacar het vuur aan de schenen leggen in het hooggebergte. Hij geeft de moed alvast niet op: “We moeten blijven vechten.”

“Het was een zware eerste week, dus ik ben toch wel blij dat het morgen rustdag is”, vertelt Jonas Vingegaard. “Ik sta hier met gemengde gevoelens. We hebben het heel goed gedaan in de eerste etappes. Maar in de kasseienrit kregen we een portie ongeluk. We hadden een val (Roglic, red.) en mijn ketting ging eraf. Vooral die crash was niet zo nice. Primoz verloor zo twee minuten. Maar we zullen blijven vechten.”

In die kasseienrit naar Wallers was het plan net om tijd op Pogacar te winnen, maar dat draaide dus even anders uit. “We hebben altijd een plan, maar we weten natuurlijk ook dat er dingen niet kunnen gaan zoals we hopen. Nu moeten we de situatie rustig bekijken en dan beslissen wat het beste plan is. Of ik nog 40 seconden op Pogacar kan goedmaken? We zullen zien. Het is niet veel. Eén slechte dag van hem kan genoeg zijn. We moeten gewoon ons best blijven doen en blijven vechten.”

Met de testronde van morgen zit de schrik er goed in bij de renners. “Er zijn al ploegen met coronagevallen. We voelen ons allemaal goed, maar natuurlijk is er een kans dat je het krijgt. Ik kruis mijn vingers en hoop dat ik dinsdag gewoon weer kan starten”, aldus de Deen van Jumbo-Visma.