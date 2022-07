Er was een tijd waarin lopen voor wielrenners uit den boze was. Maar tijden veranderen. Vandaag trekken onder andere Jumbo Visma-kopmannen Wout Van Aert en Primoz Roglic zeer geregeld hun loopschoenen aan. Zelfs midden in het seizoen. Hallo, sportdokter? “Voor een sterker gestel zou het niet slecht zijn om looptrainingen al bij jonge renners in te burgeren.”