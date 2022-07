“Overdonderde” Bob Jungels kan eindelijk nog eens winnen, Oliver Naesen kijkt al uit naar nieuwe Porsche van ploegmaat

Bob Jungels is terug van weggeweest. Met een solo van 60 kilometer zette hij de negende etappe van de Tour helemaal naar zijn hand. De Luxemburger kon na twee mindere jaren eindelijk nog eens winnen. “Dit was vandaag mijn manier van koersen.”

“Het is moeilijk te zeggen hoe ik me nu voel”, stak een dolgelukkige Jungels van wal na zijn overwinning. “Ik ben overdonderd. Dit is waarom ik naar de Tour kwam. Ik weet wat dit voor de ploeg betekent. Ik struggle nu al een paar jaar met blessures. Ik ben nu dan ook heel blij. Mijn vorm wordt steeds beter.”

“Dit was vandaag mijn manier van koersen. Ik wist dat ik het van ver moest proberen, want op de laatste klim zou het onmogelijk zijn om van de favorieten weg te rijden.” Uiteindelijk werd het nog heel spannend voor Jungels, want Pinot naderde steeds dichter. “Het deed me denken aan mijn overwinning in Luik (Jungels won Luik-Bastenaken-Luik in 2018, red.), waar Jelle Vanendert steeds dichter kwam. Maar ik bleef gewoon mijn eigen tempo rijden, want ik wou niet exploderen. De laatste twee kilometer waren eindeloos.”

Na een Monument wint de Luxemburger van AG2R-Citroën nu dus ook een rit in de Ronde van Frankrijk. “De Tour telt 21 ritten en ik wou er één van winnen. Vandaag nam ik alle risico’s en gebeurde het. Ik wil al mijn ploegmaats bedanken.”

© BELGA

Naesen: “Een ziek nummerke”

“Ongelofelijk toch, 65 kilometer alleen voorop”, stak Oliver Naesen zijn bewondering voor zijn ploegmaat niet onder stoelen of banken. “Het is een ziek nummerke. Dit is echt wel een gewicht dat van onze schouders valt. Het is al mijn zevende Tour en ik weet dat als je met een klassementsrenner in de Tour zit, je echt een belangrijke rol hebt. Als die uitvalt, wordt alles plots veel moeilijker. Om dan terug te slaan, moet je toch veerkrachtig zijn.”

“Nog een grappig weetje. De ploeggenoten waren gisteren aan tafel bezig over hun droomwagens. Bij Bob is dat een filmwagen, een Porsche 964. Die hele chique van Bad Boys 1. Hij zei dat als hij vandaag zou winnen, hij hem zou kopen. Dat zal wel superveel kosten”, zag Naesen er wel de lol van in.

Met de rustdag morgen/maandag wordt het hele peloton nu aan een coronatest onderworpen. “Iedereen is nerveus. De cijfers gaan pijlsnel omhoog en dat zal in het peloton niet anders zijn. We zijn allesbehalve supermensen.”