Roos Vanotterdijk verovert met zilver op 50 meter vlinderslag 5e medaille op EK zwemmen voor junioren

Roos Vanotterdijk heeft zondag op het EK zwemmen voor junioren in het Roemeense Otopeni de zilveren medaille behaald in de finale van de 50 meter vlinderslag. Het is voor de beloftevolle Belgische zwemster, die in Roemenië drie nationale records scherper stelde, het vijfde eremetaal dit EK.

Vanotterdijk klokte in de finale 26.63, goed voor de tweede plaats. Alleen de Bosnische Lana Pudar (26.49) was sneller. Vanotterdijk plaatste zich op de 50 meter vlinderslag met de tweede totaaltijd van de reeksen (26.67) voor de halve finales. Die lijn trok ze door in de halve finales, waar ze tevens de tweede tijd klokte (26.76). Vanotterdijk heeft op de afstand een persoonlijke toptijd van 26.47.

Het nationale record op de 50 meter vlinderslag staat sinds de zomer van 2017 op naam van Kimberly Buys (25.70).

De 17-jarige Vanotterdijk beleefde een succesvolle week in Roemenië en veroverde eerder in Otopeni met een Belgisch record (57.85) het goud op de 100 meter vlinderslag. Ook zwom ze naar brons op de 50 meter rugslag, waar ze in de halve finales het nationale record (28.50) scherper stelde. Zaterdag greep ze brons op de 100 meter vrije slag. Eerder zondag eindigde ze als tweede, met een Belgisch record (1:00.90), in de finale van de 100 meter rugslag.