UITSLAG TOUR DE FRANCE RIT 9. Bob Jungels rondt lange solo succesvol af, Pogacar pakt in laatste instantie nog wat tijd

Gele trui: Tadej Pogacar

Groene trui: Wout van Aert

Bollentrui: Simon Geschke

Witte trui: Tadej Pogacar

Hoe kwam de zege tot stand?

Naar goede gewoonte was het weer lang knokken vooraleer de vroege vlucht tot stand kwam. Pas na meer dan een uur koers reed een kopgroep van zestien weg. Daarbij twee landgenoten: Kobe Goossens (Intermarché - Wanty Gobert) en Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). In het peloton leek men zich neer te leggen bij de feiten maar dat was buiten TotalEnergies gerekend. Boasson Hagen en Latour probeerden de oversteek te maken en kregen fameus gezelschap mee: de groene trui van Wout van Aert. Boasson Hagen bracht het vijftal tot in het spoor van de koplopers, Van Aert nam de laatste meters voor zijn rekening en sloot net op tijd vooraan aan om de twintig punten van de tussenspurt op zijn rekening bij te schrijven. Bij de 21 leiders ook enkele gepatenteerde klimmers: Thibaut Pinot, Rigoberto Uran en Warren Barguil, een voormalige winnaar van de bollentrui.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Met twee cols van eerste categorie begon trouwens het echte gevecht om de bollentrui. De Duitser Simon Geschke (Cofidis) kwam als eerste boven op de Col de la Croix en nam zo virtueel de bollentrui over van Magnus Cort. De aanwezigheid van Wout van Aert zorgde trouwens voor nervositeit in de kopgroep. Bob Jungels (AG2R - Citroën) koos eieren voor zijn geld en reed in de afdaling van de Col de la Croix weg uit de kopgroep.

Jungels had duidelijk zijn zinnen gezet op de rit en zette alle zeilen bij in de vallei op weg naar de laatste col van eerste categorie van de dag, de Pas des Morgins. De Luxemburger had duidelijk een goede dag en begon met meer dan twee minuten voorsprong aan de Pas de Morgins, het uitgedunde peloton volgde een minuut verder.

Thibaut Pinot had ook zijn zinnen gezet op de ritzege en knalde tijdens de beklimming van de Pas de Morgins weg uit de groep der achtervolgers. De Fransman won eerder al drie keer een Touretappe en wilde daar maar al te graag een vierde aan toevoegen. Maar Jungels wilde niet toegeven en kwam met een kleine voorgift boven op de Pas de Morgins maar dat volstond nog niet voor de bollentrui. Simon Geschke kwam als vijfde boven en kaapte zo de bollen weg voor de neus van Jungels.

Maar Jungels werd alsnog beloond voor zijn inspanning. De stijgende slotkilometers richting Les Portes du Soleil waren er voor de Letzeburger duidelijk niet te veel aan. Pinot kwam zichzelf tegen, Jungels had zijn krachten duidelijk beter gedoseerd.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Wat deden de favorieten?

Elkaar controleren. Met Castroviejo (Ineos Grenadiers), McNulty (Team UAE) en Van Aert (Jumbo-Visma) hadden de drie grote blokken elk een pionnetje meegestuurd in de vroege vlucht. Echt veel ruimte kreeg de vroege vlucht trouwens niet van Team UAE. Met Rigoberto Uran reed er een voormalig podiumrenner mee in de spits van de wedstrijd en die wilden ze niet te veel ruimte geven. In de groep der favorieten moest Dani Martinez (Ineos Grenadiers) de rol lossen tijdens de beklimming van de Pas des Morgins. Ben O’Connor, het nummer vier van vorig jaar, reed dan al lang op grote achterstand en leek te flirten met de opgave.

Gele trui Tadej Pogacar spurtte in de laatste kilometer nog haast iedereen uit de wielen, enkel Jonas Vingegaard bleef in het wiel van de Sloveen. De overige ‘pretendenten’ moesten drie of meer seconden toegeven op de Sloveen.

Wat deden de Belgen?

Heel wat landgenoten probeerden in de vroege vlucht te geraken. Kobe Goossens en Jasper Stuyven trokken het juiste lot en toen even later nog een vijftal kwam aansluiten, was daar de onvermijdelijke Wout van Aert. Voor Jasper Stuyven ging het al te snel tijdens de beklimming van de Col de la Croix, op de Pas de Morgins liet ook Wout van Aert het lopen en liet hij zich uitzakken naar het peloton. Ook voor Kobe Goossens ging het vooraan uiteindelijk te snel. Gespeeld maar helaas niet gewonnen. In het verdere verloop van het wedstrijdverhaal speelden onze landgenoten geen enkele rol van betekenis.

Verder nog iets dat u moet weten?

Met Guillaume Martin viel er alweer een ‘coronaslachtoffer’ te betreuren. Ook de Portugees Ruben Guerreiro stond in Aigle niet meer aan de start maar dat had volgens de ploegleiding niets meer corona te maken. Ook niet aan de start: de ploegbus van Intermarché - Wanty Gobert. Een tegensputterende versnellingsbak zorgde voor een DNS. De camper die normaal voor de VIP’s gebruikt werd, werd nu voor één dag het koninkrijk van de renners.

De start van de etappe lag trouwens aan de zetel van de Internationale Wielerunie UCI. Ooit was de relatie tussen de UCI en Tourorganisator ASO totaal onderkoeld maar sinds er met David Lappartient een Fransman aan de leiding van de UCI staat, is daar flink aan gewerkt.

Rituitslag:

1. Bob Jungels (Lux)

2. Jonathan Castroviejo (Spa) op 22”

3. Carlos Verona (Spa) op 26”

4. Thibaut Pinot (Fra) op 40”

5. Tadej Pogacar (Slo) op 49”

6. Jonas Vingegaard (Den)

7. Geraint Thomas (GBR) op 52”

8. Adam Yates (GBR)

9. Enric Mas (Spa

10. Nairo Quintana (Col)

Algemeen klassement:

1. Tadej Pogacar (Slo)

2. Jonas Vingegaard (Den) op 39”

3. Geraint Thomas ( GBR) op 1’17”

4. Adam Yates (GBR) op 1’25”

5. David Gaudu (Fra) op 1’38”

6. Romain Bardet (Fra) op 1’39”

7. Tom Pidcock (GBR) op 1’46”

8. Enric Mas (Spa) op 1’50”

9. Neilson Powless (VS) op 1’55”

10. Nairo Quintana (Col) op 2’13”