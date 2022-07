Moeder maakt huurcontract op omdat dochter (18) thuis wil blijven

Een vrouw uit de VS is onder vuur komen liggen omdat ze haar 18-jarige dochter een huurcontract liet ondertekenen. Jada (18) zal haar moeder vanaf nu 150 dollar (147 euro) per maand moeten betalen om thuis te kunnen blijven wonen. De video leidde tot een verhit debat, waarbij velen verdeeld waren over de vraag of de vrouw haar dochter eerlijk behandelde. Maar Jada’s moeder heeft daar een goede reden voor: “Mijn ouders hebben me nooit klaargestoomd voor de toekomst dus ik heb moeten vechten voor alles wat ik nu heb. Ik wil niet dat mijn kinderen dat ook moeten doen.”