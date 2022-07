Anderstalige werkzoekenden krijgen taalcoaching om in de horeca aan de slag te gaan. — © Dirk Vertommen

Brussel/Hasselt

Eén op de vijf werkzoekenden die vorig jaar bij de VDAB was ingeschreven, had weinig kennis van het Nederlands. “Ondanks die taaldrempel had 47 procent onder hen binnen het jaar een job. Taalcoaching blijkt vaak de sleutel”, zegt Vlaams minister van Werk Jo Brouns (cd&v).