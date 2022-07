Winkelcentrum in Kopenhagen waar schietpartij plaatsvond maandag weer open

© via REUTERS

Iets meer dan een week na de schietpartij met drie doden in een winkelcentrum in de Deense hoofdstad Kopenhagen, zal het winkelcentrum Field’s maandag de deuren weer openen. Dat heeft de politie zondag bevestigd.

De politie zal aan het winkelcentrum aanwezig zijn. “Als u vragen heeft of bezorgd bent, kom dan gerust langs voor een gesprek”, zegt de politie op Twitter. Het is ook mogelijk een afspraak te maken voor psychologische ondersteuning of andere crisishulp.

Bij de aanslag in het winkelcentrum op zondag 3 juli werden drie mensen gedood - twee Deense 17-jarigen en een 47-jarige Rus die in Denemarken woonde. Er vielen ook meer dan 25 gewonden. De vermoedelijke schutter, een 22-jarige Deen, werd kort na de feiten opgepakt. Hij wordt beschuldigd van moord met voorbedachten rade en verschillende moordpogingen en werd maandag voor minstens 24 dagen opgenomen in een gesloten psychiatrische afdeling.