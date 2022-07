Bocholt

‘No farmers, no food’ staat te lezen op een aanhangwagen aan de Sportlaan in Bocholt. Een verwijzing naar de huidige stikstofproblematiek die ook in Bocholt een impact heeft. Bocholt Belevenissen zoekt nu een ‘Boggeter’ alternatief voor ‘No Farmers, No Food’. “Dat kan beter in het dialect.”