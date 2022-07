Erling Haaland nu ook officieel voorgesteld bij Manchester City en meteen is hij de publiekslieveling: “Ik wil mij hier amuseren”

Erling Haaland is nu ook officieel voorgesteld bij Manchester City. De superspits liet Borussia Dortmund achter zich voor een nieuw Engels avontuur. “Ik ga proberen om hier van elk moment te genieten. Ik wil niet te hard nadenken over alles. Dat is voor geen enkele persoon goed, alles te hard overdenken. Ik voel mij ontspannen en wil hier hard werken. “

“Het is een grote uitdaging om voor Manchester City te spelen. Het is weer een nieuw land en een nieuwe competitie. Maar ik weet wat het is om bij een nieuwe club te starten. Ik heb het nog al gedaan en in het verleden ging dat ook vlot. Ik kijk ernaar uit. Ik hoop dat ik hier veel kan glimlachen. Ik geniet van voetbal. Als de fans een Haaland zien die lacht, die zich amuseert, dan zullen ze ook een Haaland zien die vaak scoort. Dat is het doel. Ik hoop dat het lukt.”

Mijn carrièrepad? Tot hier toe was elke stap perfect. Ik heb goede vrienden in mijn hometown. Ik heb een klein, maar goed team rondom mij. Ze maken mij elke dag beter en dat is wat ik wil. Ik moet hier mezelf zijn. Ik moet mijn ploegmaats leren kennen, pas dan kan je samen iets opbouwen. Je moet met elkaar trainen ook. In Dortmund klikte het meteen met Jadon Sancho. Of Kevin De Bruyne volgend seizoen meer dan acht assists zal hebben? Ik hoop het voor hem.”

© Action Images via Reuters

