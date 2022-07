Ham/Zaventem

Op de terugvlucht van Spanje naar Zaventem reageert Julienne Cools (73), de vrouw van Leo Oeyen uit Ham, plots op niets meer. Geland in Zaventem wordt Julienne met spoed naar het UZ Brussel gebracht, waar ze een dag later overlijdt. Ruim twee weken later is de bagage van Julienne en Leo nog altijd zoek.