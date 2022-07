Onze tv-tips: Vlaamse hits, een lelijke aandoening en intimidatie

Vlaanderen feest

Een, ma, 20.15 u

11 juli, de Vlaamse feestdag, wordt bij Eén traditiegetrouw een avond vol Vlaamse muziek en topartiesten van hier. Onder andere Clouseau, Pommelien Thijs, Willy Sommers, Regi & Emma Heesters, K3, Metejoor & Snelle, en Camille, oftewel de grootste en populairste artiesten van dit moment, zorgen voor een feestelijke avond met muzikale verrassingen. (tove)

Ugly me: my life with body dysmorphia

Canvas, ma, 20.10 u

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand ... wie is de lelijkste van het land? Dat denken mensen met dysmorfofobie. Deze mensen lijden aan een psychische stoornis waardoor ze zichzelf lelijk, vaak zelfs afstotelijk vinden. Uitzonderlijk is het niet, want liefst één op vijftig mensen zou het hebben. Een krachtig portret van mensen met deze aandoening. (tove)

Undercover in Nederland

Play5, ma, 20.35 u

Al jarenlang een van de meest spraakmakende programma’s van Nederland, waarin allerlei mistoestanden aan de kaak worden gesteld. Alberto Stegeman onderzoekt samen met zijn team een zaak waarin een eigenaar van een manege zijn personeel seksueel intimideert. Verschillende slachtoffers komen aan het woord en het team legt heftige bewijzen vast op camera. (tove)