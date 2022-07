Nord Stream 1 vanaf maandag dicht voor onderhoud: angst dat Rusland gaskraan nadien gesloten houdt

Morgen/maandag gaat Nord Stream 1, de belangrijkste verbinding voor Russisch aardgas naar Duitsland, tien dagen dicht voor onderhoud. Er heerst echter grote bezorgdheid dat Rusland nadien de gaskraan gesloten houdt, wat de Duitse economie in een recessie kan storten.

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom schroefde midden juni de dagelijkse gasleveringen naar Duitsland met 40 procent terug. Daarna werden die nog eens met een derde verminderd. Als reden werd verwezen naar de laattijdige herstelling van een turbine door het Duitse Siemens. Duitsland zelf beschouwde de verminderde leveringen als een “economische aanval”.

De Duitse Industrie- en Handelskamer (DIHK) vreest echter dat Moskou na afloop van het onderhoud helemaal stopt met de gasleveringen aan Duitsland. Volgens DIHK zou dat kunnen leiden tot een economische krimp van zowat 10 procent of meer in de komende winterperiode. Daardoor zullen veel bedrijven mogelijk hun activiteiten moeten stopzetten als er geen gas meer voorradig is.

Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov had vrijdag nog wel gezegd dat de capaciteit van de pijplijn opnieuw zou worden opgetrokken indien de herstelde turbine aan Rusland geleverd zou worden.