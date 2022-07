Geschiedenis op het heilige gras: Japanner wint als eerste speler in rolstoeltennis vier grandslamtoernooien op een rij

Nummer één van de wereld Shingo Kunieda heeft zondag voor het eerst het enkeltoernooi van Wimbledon in het rolstoeltennis op zijn naam gebracht. Het was voor de 38-jarige Japanner het vierde grandslamtoernooi op een rij dat hij winnend afsloot. Dat deed niemand hem ooit voor.

Kunieda, die in de halve finales titelverdediger Joachim Gérard (ITF 6) uitschakelde, begon vorig jaar aan zijn reeks met winst in de US Open. Dit jaar was hij ook al de beste op de Australian Open en Roland Garros.

De Japanner versloeg zondag in de finale thuisspeler Alfie Hewett (ITF 2) na een spannende partij in drie sets (4-6, 7-5 en 7-6 (10/5)). Hij zit nu aan 28 Grand Slam-zeges in het enkelspel.

Kunieda won op Wimbledon ook het dubbelspel, aan de zijde van de Argentijn Gustavo Fernandez.