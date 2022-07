Meest indrukwekkende beklimming vandaag in de Tour kwam van… deze straffe mama

Het hoeft niet altijd Wout van Aert of Pogacar te zijn die de harten steelt. Vandaag gespot op de flanken van een col in de tour: een klein jochie, in een bollentrui getooid, dat door zijn mama als een volleerd kopman met ook nog een fietskar erbij naar boven wordt getrokken. Ook dat is de charme van de Tour de France!