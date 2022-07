Opnieuw prijs! Bart Swings skeelert in afvallingskoers over 10.000 meter naar goud en verovert derde medaille op Wereldspelen

Bart Swings heeft zondag in de afvallingskoers skeeleren over 10.000 meter op de Wereldspelen in het Amerikaanse Birmingham de gouden medaille veroverd. Het is voor de Leuvenaar het derde eremetaal in Alabama. De Colombiaan Daniel Zapata Martinez verzekerde zich na Swings van het zilver. Het brons ging naar de Italiaan Giuseppe Bramante.

De afvallingskoers over 10.000 meter stond aanvankelijk zaterdag (lokale tijd) op de planning, maar werd door aanhoudende regen afgelast. Enige minuten voor aanvang van de mannenrace begon het in Birmingham te regenen. Daarna stak een stevige wind op en barstte een zware onweersbui los. Omdat skeeleren op een natte piste riskant is, besloten de organisatoren de start te verschuiven.

De 31-jarige Swings is een van de boegbeelden van Team Belgium in Birmingham. Het zijn de derde Wereldspelen voor Swings, die eerder al in actie kwam in Cali en Wroclaw, waar hij samengeteld goed was voor vier gouden medailles, twee zilveren medailles en een bronzen medaille. Vrijdag skeelerde de Leuvenaar in Birmingham ook al naar het goud op de 10.000 meter puntenafvalling op de piste. Zaterdag veroverde hij brons op de 1.000 meter sprint.