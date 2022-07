Fandorp van Red Flames in Leuven officieel geopend: nu is het echt #FLAMETIME tijdens EK vrouwenvoetbal!

De stad Leuven en de Belgische voetbalbond (KBVB) hebben zondagmiddag op het Leuvense Martelarenplein het officiële Fan Village van de Red Flames geopend. Het fandorp beslaat met drie afzonderlijke pleinen driekwart van het Martelarenplein aan het station van Leuven en staat volledig in het teken van de #FLAMETIME-campagne. Op matchdagen van de Red Flames is er van ‘s middags tot ‘s avonds animatie voorzien op het stationsplein, naast een groot scherm om de matchen te bekijken.

Het waren Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani en schepen van Sport en Handel Johan Geleyns die zondagmiddag het fandorp officieel mochten openen. “De Red Flames en Leuven hebben een bijzondere band”, vertelt Ridouani. “Ze hebben hier hun thuisbasis voor matchen en trainingen Aan Den Dreef, op OHL en dus is het logisch dat het epicentrum van de fanbeleving, het fandorp, hier in Leuven is.”

“Leuven is een Europese Sportstad”, gaat Ridouani verder. “We hebben vorig jaar het fantastische WK wielrennen gehad waarbij ook het WK wielrennen voor vrouwen heeft plaatsgevonden, volwaardig naast dat van de mannen. We zien dat meisjes echt doorstromen in de sportclubs, in alle takken. We zien jongens en meisjes graag het goed doen in sport, zich ontwikkelen, zowel mentaal als sportief.”

In het fandorp zijn verschillende voetbalattracties voorzien zoals voetbalbowling, voetbaldarts, een pannakooi en een speed challenge, naast onder andere ook een foto- en videobooth. Studio Brussel en MNM zijn aanwezig om live radio te maken. De Bondgenotenlaan, die begint aan het stationsplein, werd eerder al omgedoopt tot de Walk of Flame.

Football en Social Responsibility Coördinator bij de Voetbalbond, Hedeli Sassi, is bijzonder blij met het fandorp. “Het is fantastisch. De stad en de handelaars van het Martelarenplein waren meteen enthousiast toen we het idee voorstelden. Dus het is fantastisch dat we het vandaag kunnen openen.”

© BELGA

“Het is heel belangrijk voor de Red Flames maar ook voor de voetbalbond, dat we voor de eerste keer in de geschiedenis hier een Fan Village hebben voor de Red Flames”, legt hij uit. “Je mag er zeker van zijn dat zij het ook volgen en dat zij superfier zijn dat wij samenkomen om hen naar de overwinning te roepen.”

De Red Flames spelen zondagavond om 18u hun eerste wedstrijd op het EK in Engeland, tegen IJsland. Die wedstrijd zal op het grote scherm op het plein te volgen zijn. Ook de volgende twee matchen, op donderdag 14 juli en maandag 18 juli, zijn te volgen op het Martelarenplein. Als de Red Flames de groepsfase overleven, zal het fandorp wellicht langer openblijven.