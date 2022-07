Een motard en automobilist waren zaterdag om 7.10 uur betrokken bij een aanrijding in de Herestraat in Zonhoven. De bestuurder van de motor, Johan S. (51) uit Zonhoven was lichtgewond. De passagierster, Wendy E. (47) uit Zonhoven raakte gewond en werd ter controle overgebracht naarhet ziekenhuis.

