“Mij noemt hij nooit”: Mark Cavendish vertelt hoe zijn eigen zoontje eerder Wout van Aert als zijn favoriete renner ziet

Voor het vierjarige zoontje van Mark Cavendish is het blijkbaar simpel: je eigen vader kan onmogelijk je favoriete renner zijn. In een gesprek bij Eurosport ging hij daar verder op in. “Mijn naam zegt hij nooit. Hij is fan van Wout (van Aert, red.) en Tadej (Pogacar, red.) Maar mijn naam heeft ie eigenlijk nog nooit gezegd. Ik zou hem naar zijn kamer moeten sturen”, lacht Cavendish.

