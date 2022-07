Dronken chauffeur rijdt bijna in op verkeerscontrole in Hasselt

Hasselt/Herk-de-Stad/Lummen

Een dronken automobilist reed in de nacht van vrijdag op zaterdag bijna in op een verkeerscontrole in Hasselt. De chauffeur moest hevig in de remmen gaan om een aanrijding te voorkomen. Hij werd ter ontnuchtering naar het politiecommissariaat gebracht.

In de nacht van vrijdag op zaterdag hield de politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) alcohol- en drugscontroles op drie locaties in Hasselt. Er werd gecontroleerd op de Genkersteenweg, de Research Campus en de N2. In totaal bliezen 578 van de 593 gecontroleerde bestuurders negatief. Vijftien bestuurders hadden te veel gedronken en twee bestuurders zaten onder invloed van verdovende middelen achter het stuur. Deze bestuurders moesten hun rijbewijs (tijdelijk) inleveren.

Eén van de bestuurders merkte de controle laat op ondanks de opvallende signalisatie en moest hevig remmen. Hij bleek onder invloed van alcohol te zijn en gelinkt te worden aan een eerdere oproep over een zwalpend voertuig op de rijbaan. Na afhandeling van de alcoholprocedure werd de bestuurder overgebracht naar het politiekantoor ter ontnuchtering.

Drie chauffeurs onder invloed van drugs

In de nacht van zaterdag op zondag werden er opnieuw alcohol- en drugscontroles gehouden op vier locaties in de politiezone. In Hasselt werd er gecontroleerd op het Leopoldplein en de Herkenrodesingel. In Lummen werd er halt gehouden op de Meldersebaan en in Herk-de-Stad werd er gecontroleerd op de Diestsesteenweg. In totaal bliezen 411 van de 424 gecontroleerde bestuurders negatief. Dertien bestuurders hadden te veel gedronken en 3 bestuurders zaten onder invloed van verdovende middelen achter het stuur. Deze bestuurders moesten hun rijbewijs (tijdelijk) inleveren. Er werden 4 onmiddellijke inningen opgesteld voor geen of vervallen keuring, 1 pv voor rijden zonder rijbewijs, 1 pv voor rijden spijts verval van rijproeven en 1 pv voor het niet naleven van de taxiwetgeving. ppn