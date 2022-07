Johnny Depp schrijft nummers over proces tegen Amber Heard

Johnny Depp heeft een liedje geschreven over zijn ervaring van de lange en veelbesproken smaadzaak tegen zijn ex vrouw Amber Heard. Het nummer wordt op 15 juli uitgebracht, het is één van de twee nummers die de acteur erover schreef voor zijn album dat de naam “18” kreeg.

“Toen Johnny en ik samen begonnen te spelen, heeft dat onze jeugdige geest en creativiteit doen ontbranden. We maakten grapjes over hoe we ons weer 18 voelden, vandaar de titel voor het album”, zegt gitarist Jeff Beck die samenwerkte met Johnny aan The Sunday Times.

De eerste single van het album, ‘This is a Song for Miss Hedy Lamarr”, is een origineel van Depp. “lk werd erdoor omvergeblazen”, zei Beck over het nummer. “Dat nummer is één van de redenen waarom ik hem heb gevraagd om samen met mij een album te maken.”

“Het is een buitengewone eer om te spelen en muziek te schrijven met Jeff, een van de echte groten en iemand die ik nu een broer kan noemen”, voegde Depp eraan toe. Naast twee originele nummers van Depp bevat het album - dat de afgelopen drie jaar is opgenomen, 13 nummers waaronder covers van onder andere de Beach Boys, John Lennon en Velvet Underground.

