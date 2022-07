Simon Beaupain verliest dubbelfinale in Marokkaanse Casablanca

Simon Beaupain heeft zaterdag, aan de zijde van de Italiaan Federico Iannaccone, de dubbelfinale op het ITF-toernooi in Casablanca (gravel/15.000 dollar) verloren. Beaupain en Iannaccone, samen het derde reekshoofd, moesten in een supertiebreak (3-6, 6-3 en 11/9) nipt het hoofd buigen voor de Marokkaanse thuisspelers Younes Lalami Laaroussi en Adam Moundir.

De 23-jarige Beaupain telt één ITF-titel in het dubbelspel op zijn palmares. Eerder dit jaar pakte hij de hoofdprijs in het Montenegrijnse Budva. In het enkelspel kon hij nog geen ITF-toernooi winnen.