Joe Biden neemt autocue iets te letterlijk: “Herhaal deze zin”

De president van de VS hield vrijdag een toespraak voordat hij een decreet zou ondertekenen dat de toegang tot abortus waarborgt. De president las de zinnen van de teleprompter voor, maar vergat even dat hij de autocue niet te letterlijk moest nemen. Het slippertje ging op een recordtijd viraal en werd door de Republikeinse strateeg Greg Price zelfs vergeleken met Will Ferrel’s Ron Burgundy uit de film ‘Anchorman’.