Karel Geraerts krijgt bij Union Tim Smolders als assistent

De 41-jarige oud-voetballer was vorig seizoen bij Club Brugge, de ploeg waarvoor hij tussen 1998 en 2004 speelde, Head of Football van Club NXT. Hij keerde terug naar het ‘Venetië van het Noorden’ na zijn actieve loopbaan als assistent bij de Brugse jeugd. Smolders, die ook uitkwam voor het Nederlandse Roosendaal, Charleroi, AA Gent en Cercle Brugge, was van 2018 tot 2019 assistent-trainer van Jacky Mathijssen bij de nationale ploeg U19. Hij sloot zijn profcarrière in 2015 af bij Cercle.

Union, dat vorig seizoen in de Jupiler Pro League op de tweede plaats eindigde achter kampioen Club Brugge, speelt dit seizoen in de derde voorronde van de Champions League, waarvoor op 18 juli wordt geloot. In de competitie beginnen de troepen van Karel Geraerts, die Felice Mazzu opvolgde in het Dudenpark, op 23 juli met een trip naar Sint-Truiden.