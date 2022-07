Schaatser Mathias Vosté skeelert weer en wint meteen in eerste wedstrijd

Met ingang van deze zomer heeft de in Friesland wonende Vosté meer vrijheid om te skeeleren, omdat hij niet meer deel uitmaakt van de commerciële schaatsploeg Reggeborgh. Zijn contract met de sponsor liep tot en met de Olympische Winterspelen van Peking, die op een deceptie uitliepen. Daarom werd de verbintenis niet verlengd.

Drie jaar werd bij Reggeborgh alles voor Vosté geregeld, nu moet hij trainingen en de voorbereiding van wedstrijden zelf uitzoeken. “Het is een totaal andere situatie waarin ik nu ben beland”, zei hij eerder aan schaatsen.nl. “Zo gaat het: als je niet presteert, word je makkelijk de ploeg uitgezet.”

Een liesblessure, die hij een jaar voor de Spelen opliep, heeft zijn sportieve leven het laatste seizoen bepaald. Eén spier in de lies was zelfs volledig afgescheurd. Zonder ploeg moet Vosté afwachten of hij nog financiële ondersteuning krijgt. Daarover zal de Koninklijke Belgische Snelschaats Federatie (KBSF) beslissen. Hij gaat ervan uit dat er geld is om deze winter aan wereldbekerwedstrijden mee te doen. Vosté is van plan tot de komende Winterspelen in 2026 door te schaatsen.