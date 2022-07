Chiara Consonni is de snelste in laatste etappe van Giro Donne, Van Vleuten schrijft de eindwinst op haar naam

Chiara Consonni heeft de laatste etappe in de Giro Donne gewonnen. De Italiaanse was in een massaspurt in Padua sneller dan haar landgenote Rachele Barbieri en de Deense Emma Norsgaard. Annemiek van Vleuten kwam niet in de problemen en schrijft de eindzege op haar palmares.

In de tiende en laatste rit van de Giro Donne, met start en finish in Padua, moest enkel in de eerste helft van de negentig kilometer wat geklommen worden. Verschillende rensters probeerden met een aanval de voorspelde massaspurt te ontlopen en Krista Doebel-Hickok en Alessia Vigilia reden uiteindelijk voorop tot vier kilometer voor de finish, maar dan was het toch aan de sprintsters.

Lotte Kopecky haakte in de aanloop naar de sprint haar wagonnetje aan bij de trein van Trek-Segafredo, maar zij werd verrast door de vroege aanzet van twee rensters in de licht dalende, bochtige slothectometers: de 23-jarige Consonni, eerder dit seizoen winnares van Dwars door Vlaanderen, won voor de neus van haar landgenote Rachele Barbieri voor het eerst in haar carrière een Giro-rit. De Deense Emma Norsgaard werd derde, Kopecky achtste.

Bovenaan het algemene klassement kwamen er geen veranderingen meer. Na 2018 en 2019 wint Annemiek van Vleuten op haar 39ste haar derde Giro. De Italiaanse Marta Cavalli is tweede in de eindstand op 1:52, de Spaanse Mavi Garcia derde op 5:56. Van Vleuten volgt haar landgenote Anna van der Breggen op, de eindwinnares van vorig jaar die intussen in de volgwagen zit.