Minister Zuhal Demir (N-VA) roept ouders op om kindjes verdwaalbandje aan te doen aan de kust

Het is een jaarlijks terugkerende probleem aan de Vlaamse kust. Duizenden gezinnen genieten er tijdens de zomervakantie van zon en zee, maar in alle drukte lopen kindjes makkelijk verloren.

Om dat te vermijden, bestaan er anti-verdwaalbandjes. Ook deze zomer stelt de Intercommunale Kustreddingsdienst voor West-Vlaanderen (IKWV) die ter beschikking. Het gaat om 750.000 polsbandjes die gratis te verkrijgen zijn bij de kustredders, de toeristische diensten aan de kust, de openbare douches en toiletten en ook bij heel veel handelaars op de zeedijk. Ouders schrijven er de naam van hun kindje op en een gsm-nummer.

Zuhal Demir. — © BELGA

Toch doen niet alle ouders daar een beroep op. In de zomer van 2021 raakten 900 kindjes hun mama en papa kwijt. Bijna niemand had zo’n polsbandje aan. Minister van Toerisme Zuhal Demir roept ouders daarom op om van het systeem gebruik te maken. “Ze kosten niks en zijn overal verkrijgbaar, dus waarom zou je het risico lopen om soms urenlang je kind kwijt te geraken”, zegt ze. “Niet alleen is dat heel slecht voor je hart, ook heel wat redders kunnen hun kerntaak, het in het oog houden van de waterlijn, niet meer doen terwijl ze mee helpen zoeken.”

IKWV krijgt jaarlijks financiële steun via Toerisme Vlaanderen. Met dat geld, en met steun van de Vlaamse Milieumaatschappij en AXA, worden onder meer de bandjes betaald.