Adil El Arbi test nieuwe Marvel-attracties uit in Disneyland Parijs

“Avengers, assemble!” Wie niet genoeg krijgt van de superhelden van Marvel, kan vanaf 20 juli terecht in de nieuwe Avengers Campus in Disneyland Parijs. Het nieuwe themagebied ging dit weekend echter al exclusief in première. Adil El Arbi (34), regisseur van de nieuwste Marvelserie, testte alvast de nieuwe attracties uit.

Vijf jaar is er aan het nieuwe gebied gewerkt. Met veel poeha - Bob Chapek, CEO van Disney en actrice Brie Larson waren aanwezig - werd de campus zaterdag geopend. Blikvangers zijn ‘WEB Adventure’, een 3D-attractie waarin je samen met Spider-Man op hol geslagen robotjes moet vangen, en ‘Flight force’. Een rollercoaster die 96 kilometer per uur gaat, alstublieft.

Adil El Arbi, zijn vrouw, journaliste Loubna Khalkhali, en actrice Iman Vellani testten ze alvast uit. Wie het park binnenkomt, merkt ook meteen posters van ’s mans eerste Marvelproject, ‘Ms. Marvel’. “Een eer”, klinkt het blij. Of we in de toekomst nog meer samenwerkingen met Marvel mogen verwachten? “Er valt nog veel mee te doen. Ik hoop alvast van wel, maar het is nog te vroeg om daar al veel over te zeggen.”

Eerst ontspanning, dus.