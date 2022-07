Vijf dingen die u moet weten over IJsland, de eerste EK-tegenstander van de Red Flames

De Red Flames (FIFA-19) nemen het zondagavond om 18u00 Belgische tijd in hun eerste groepswedstrijd op het EK op tegen IJsland (FIFA-17). Op papier de makkelijkste tegenstander in groep D en dus moeten de Flames winnen om hun ambitie op de tweede ronde gaaf te houden. Wij loodsen u door eerste EK-tegenstander van België aan de hand van vijf dingen die u moet weten.

1. Meer toernooiervaring dan de Red Flames

De IJslanders staan niet alleen twee plaatsen hoger gerangschikt op de FIFA-ranking dan de Red Flames, ze hebben ook meer toernooiervaring. IJsland staat voor de vierde keer op een EK, na ook deelnames in 2009, 2013 en 2017. Voor de Flames is het pas het tweede EK in hun geschiedenis. IJsland raakte in 2013 tot in de kwartfinales, hun beste prestatie tot nu toe. Op het recentste EK in 2017 verloren ze echter hun drie groepswedstrijden en eindigden ze zo troosteloos laatste in hun poule. Intussen zijn de IJslanders echter weer op het goede spoor, want afgelopen jaar verloren ze slechts twee competitieve wedstrijden, tegen Europees kampioen Nederland en tegen wereldkampioen Amerika.

© BELGA

2. Eén absolute sterspeelster

Kapitein Sara Bjork Gunnarsdottir (31) is de absolute sterspeelster van IJsland. De middenvelder was bij Lyon ploegmaat van Red Flame Janice Cayman en won met de Franse club net als Cayman al twee keer de Champions League. Eerder was ze bij Wolfsburg ook al ploegmaat van Tessa Wullaert. Komend seizoen trekt ze naar de Italiaanse kampioen Juventus. Ze speelde de jongste maanden niet vaak meer bij Lyon omdat ze in november beviel van een zoontje en er een tijdje over deed om terug te keren. Maar ook zonder wedstrijden trainde ze bij Lyon als een gek om klaar te zijn voor het EK. Met haar mentaliteit en haar inzicht als spelverdeler en haar ervaring (ze was er de vorige drie EK’s ook bij) is ze een gevaarlijke klant voor de Red Flames. Verder is centrale verdediger Glodis Viggosdottir van Bayern München ook een sterkhouder bij de IJslanders.

3. Opletten voor inworpen

Tessa Wullaert zei het zaterdag op de laatste persconferentie voor de match al: de stilstaande fases zullen cruciaal worden. Reken bij die stilstaande fases ook zeker de inworpen. De Ijslanders zijn gevaarlijk met hun duelkracht, maar kunnen ook bijzonder ver ingooien. Vooral Sveindis Jonsdottir (21) is bedreven in de verre inworpen. Zij maakt haar debuut op dit EK en is iemand om in de gaten te houden. De rechterwinger is snel, heeft een dribbel in huis, is fysiek sterk en bereikte afgelopen seizoen met Wolfsburg de halve finales van de Champions League. Tijdens haar debuut als international in september 2020 scoorde ze meteen twee keer.

Sveindis Jonsdottir. — © ISOPIX

4. Vijf mama’s in de ploeg

Sara Bjork Gunnarsdottir beviel zoals hierboven vermeld dus van een zoontje in november, maar zij is niet de enige mama in de ploeg. Ook Dagný Brynjarsdóttir (West Ham), Sif Atladóttir (Selfoss), Sandra Sigurðardóttir (Valur) en Elísa Viðarsdóttir (Valur) behoren tot de selectie en zijn eveneens mama. Sara Bjork mocht haar baby zelfs meenemen naar Engeland. De IJslandse federatie staat dat immers toe voor baby’s tot één jaar oud.

5. Korte voorbereiding

Terwijl de Red Flames al midden mei aan hun EK-voorbereiding startten, deden de IJslanders dat pas op 20 juni. De IJslandse competitie loopt -in tegenstelling tot de Belgische competitie die begin mei eindigde- immers door in de zomer en dus waren de speelsters die in eigen land uitkomen al topfit bij de start van de voorbereiding. Nog een verschil met België: het aantal oefenwedstrijden. De Red Flames werkten er in aanloop naar het EK maar liefst vier af. IJsland speelde de afgelopen weken slechts één oefenwedstrijd. Alleen tegen Polen werd eind juni geoefend. De IJslanders kwamen daarin in de eerste helft op achterstand, maar zetten dat in de tweede helft recht en wonnen uiteindelijk nog overtuigend met 1-3. Een goede generale repetitie dus.