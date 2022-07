Live-uitzending zeezegening op tv eindigt dramatisch: 16-jarige danseres geraakt door vuurpijl

Een 16-jarig meisje is zondag gewond geraakt tijdens de zeezegening in Blankenberge, en dat was live te zien op tv. Een danseres die moest optreden tijdens de eucharistieviering op het strand werd geraakt door een vuurpijl.

De zeezegening in Blankenberge is een jaarlijkse traditie: op het strand naast het Oosterstaketsel vindt dan een eucharistieviering plaats die druk bijgewoond wordt. Een mooie traditie, maar wel eentje die zondag een pijnlijke einde kende. Wanneer de priester effectief in zee gaat met een bootje om het water te zegenen, steken redders altijd zogenaamde handstakellichten aan, een soort fakkels.

“Die gebruiken we al tien jaar, net om incidenten te vermijden”, zegt hoofdredder Tom Cocle. Door een misverstand werd zondagmiddag een echte vuurpijl overhandigd aan een redder. Die wist van niets en stak het ding aan. Tot zijn eigen verbazing schoot een pijl uit een koker, en die belandde tientallen meters verder op een 16-jarige danseres. Zij was samen met haar groep aan de vloedlijn bezig met een choreografie. (Lees verder onder de foto)

De dansgroep stoof tijdens het incident uiteen. — © IF

De groep stoof tijdens het incident uiteen en het meisje kermde het uit van de pijn. “Ze werd meteen weggeleid naar de Zeedijk, waar ze de eerste zorgen kreeg toegediend”, vertelt burgemeester Björn Prasse (Open VLD). Het meisje werd met de ambulance naar het AZ Sint-Jan in Brugge gevoerd. Ze houdt er een gapende wonde aan het linkerbovenbeen aan over.

Jaren ervaring

“Het is dramatisch dat zoiets moet gebeuren op zo’n mooie dag”, zegt Prasse. “Meteen na het incident ben ik de dansgroep gaan toespreken, om die mensen sterkte te wensen. Ze hadden zo goed gepresteerd.” Pijnlijk: het incident was live te zien op de nationale televisie want van het evenement werd een uitzending verzorgd op Eén. Op het moment van het incident was te zien dat de redder – toch iemand met jaren ervaring – zich een hoedje schrikt. “Hij is er echt niet goed van”, zo geeft hoofdredder Tom nog mee.

Het werd dus een dramatisch einde van een mooie viering. De politie zal geen verder onderzoek voeren. “Het was een spijtig ongeval”, zegt Jan Maertens van de lokale politie. Volgens onze informatie werd de betreffende diensten voor het gebeuren nog op het hart gedrukt dat er alleen handtakellichten mochten worden gebruikt, maar die waren blijkbaar niet voorhanden.