David Boucher en Lola Furnémont zijn de beste in eerste BK cycl’eau-cross

Zo’n 200 personen namen zaterdag in Namen deel aan het eerste BK cycl’eau-cross. Deelnemers moesten op waterfietsen individueel 500 meter overbruggen op de Maas. Bij de mannen was voormalig profrenner David Boucher de snelste in 2:56. Lola Furnémont won bij de vrouwen in 3:31.

De deelnemers werden volgens leeftijd ondergebracht in acht categorieën. Er werden dus in totaal acht titels verdeeld.

Het evenement werd door Golazo georganiseerd ter promotie van het EK veldrijden van komende winter in Namen (4-6 november). “We waren op zoek naar een originele manier om veldrijden en water met elkaar te combineren”, legde Sébastien Legat van Golazo uit. “Zo is deze nieuwe discipline ontstaan. Belgian Cycling en de Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles gaven hun zegen en zo werd het een echt BK. Deelnemers hadden geen koerslicentie nodig. We gaan nu bekijken of de federaties de discipline willen behouden in de toekomst. Bij Golazo sluiten we geen tweede editie uit.”