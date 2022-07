LIVE TOUR. Opnieuw enkele renners naar huis, wie is de sterkste in de pittige overgangsetappe?

Geraint Thomas: "Het slechtste verwachten en hopen voor het beste"

Geraint Thomas, voorlopig derde in het algemeen klassement, liet alvast zijn licht schijnen over de bergetappe van zondag. "We moeten het slechtste scenario verwachten en hopen op het beste", zei Thomas bij Cyclingnews. "Als team zijn we klaar voor een zware finale, maar hoe het zal lopen, weet ik niet. Sommige ploegmaats zullen zich misschien wel volledig smijten."

Verder sprak Thomas over een Tour die anders verloopt dan anders. "We hebben nog maar twee massasprints gehad en dat is echt straf voor deze Tour. Ook de ontsnappingen lukken tot nu toe niet. Het is zeker een ander begin van de Tour dan ik eerder al meegemaakt heb", vertelde de Brit van de Ineos-Grenadiers, die ook nog een woordje over had voor Tadej Pogacar.

"Hij is een ongelooflijk talent. Hij verloor een ploegmaat, maar ik denk niet dat dat hem zal beïnvloeden. We moeten positief blijven en later in deze Ronde onze kans grijpen wanneer die zich voordoet."