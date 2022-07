Andreas Kron verlengt zijn contract bij Lotto Soudal

Lotto Soudal heeft zondagmorgen bekendgemaakt dat Andreas Kron zijn eind dit jaar aflopende contract met twee jaar heeft verlengd. Hij ligt nu vast tot eind 2024. De 24-jarige Deen is momenteel aan de slag in zijn eerste Tour de France. Hij werd zaterdag vierde in de achtste rit naar Lausanne.

“We kunnen niet trotser zijn over de ontwikkeling van Andreas Kron in de laatste twee jaar”, zei CEO John Lelangue. “We hebben hem de kans gegeven om de stap naar de WorldTour te zetten en vanaf het begin heeft hij alle waarden getoond die wij belangrijk vinden in een renner: een aanvallende ingesteldheid en bravoure op de fiets, maar ook een zeer benaderbare en vriendelijke kerel naast de fiets. In zijn eerste jaar won hij vorig jaar onmiddellijk twee WorldTour-races: ritten in de Ronde van Catalonië en de Ronde van Zwitserland. Momenteel toont hij dat hij kan wedijveren met de wereldtop in de Tour de France. We zijn vol vertrouwen dat hij zich zal blijven ontwikkelen en zijn heel blij dat hij dat in onze ploeg zal doen.”

Andreas Kron keek uit naar zijn toekomst bij Lotto Soudal, dat vanaf volgend seizoen Lotto Dstny zal gaan heten. “Ik wil de reis met deze ploeg graag voortzetten”, legde hij uit. “We hebben zeker onze ups en downs gehad, maar de afgelopen twee jaar hebben we elkaar heel goed leren kennen. Ik ben klaar om de strijd aan te gaan met deze ploeg in de komende twee jaar en ben vol vertrouwen dat we geweldige resultaten kunnen boeken. Bovendien voel ik me hier heel erg thuis: iedere keer als ik naar de koers ga, voelt het alsof ik naar mijn familie ga.”

Kron is ambitieus voor de komende jaren. “De richting die deze ploeg opgaat is perfect voor mij. We hebben veel jonge en getalenteerde renners en een nieuwe sponsor die komt en een impact wil hebben. Ik ben ervan overtuigd dat de toekomst van deze ploeg er heel mooi uitziet.”

(belga)