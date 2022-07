J.K. Rowling: “Alle locaties uit ‘Harry Potter’-reeks komen uit mijn eigen verbeelding, behalve één”

J.K. Rowling heeft een aantal toerismebureaus lik op stuk gegeven. “In 99 procent van de gevallen heb ik de plaatsen waarvan men zegt dat het me inspiratie gaf voor mijn boeken, nog nooit gezien”, schrijft de auteur van de Harry Potter-franchise op sociale media.

“Ik vrees dat geen enkele straat als inspiratie diende voor Wegisweg, die kwam uit mijn hoofd”, steekt Rowling van wal op Twitter. “Ik heb 99 procent van de plaatsen waarvan beweerd wordt dat ze als inspiratie dienden eigenlijk nog nooit gezien.” De schrijfster van de Harry Potter-verhalen zegt dat ze medelijden heeft met de toerismebureaus die het tegendeel beweren. “Alle locaties in Harry Potter zijn volledig denkbeeldig.”

Kast onder de trap

Al begrijpt de schrijfster wel dat er verwarring is ontstaan over het huis waar het hoofdpersonage, de jonge tovenaar Harry, opgroeide. “Het was pas na het schrijven van de eerste drie boeken, dat ik besefte dat nummer vier op Privet Drive er exact hetzelfde uitziet als het tweede huis waarin ik ben opgegroeid.”

Dat huis had effectief een kast onder de trap, aldus Rowling, en is zo de enige plek die niet volledig uit haar eigen verbeelding is ontsprongen.