Bromfietser rijdt met kartonnen nummerplaat in Tongeren

De verkeerspolitie van Tongeren haalde zaterdag een bromfietser uit het verkeer omdat de bestuurder de aandacht had getrokken met zijn opmerkelijke nummerplaat. Deze bleek namelijk een kopie op karton te zijn. De bromfiets was wel verzekerd, maar niet ingeschreven. En de staat van het voertuig was niet meer aanvaardbaar: de brommer kon enkel met een schroevendraaier gestart worden. De politieploeg stelde ook nog andere verkeersovertredingen vast. Er was onder meer een vrouw die een positieve speekseltest aflegde voor amfetamines, metamfetamines en cocaïne. Ook zij was met een brommer. Deze werd in beslag genomen en alle nodige pv’s opgesteld.

