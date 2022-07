Politie Sint-Truiden vat pas vrijgelaten dief via camerabeelden

Sint-Truiden

De politie van Sint-Truiden werd in de nacht van vrijdag op zaterdag opgeroepen voor een diefstal in een zaak in de Slachthuisstraat. Na onderzoek van de camerabeelden van de stad konden de politiemensen de dader identificeren. Groot was hun verbazing toen bleek dat het dezelfde inbreker was die afgelopen donderdag al werd opgepakt voor een diefstal in een handere handelszaak en pas vrijdag werd vrijgelaten nadat hij te horen had gekregen zich voor snelrecht te zullen moeten verantwoorden.

Voor dit tweede feit werd hij wederom opgepakt. Het onderzoek wordt nu voortgezet. ppn/jcr