Wout van Aert spreekt manschappen toe en bedankt Van Hooydonck: “Zonder jou waren we niet aan sprinten toegekomen”

In Lausanne pakte Wout van Aert zijn tweede ritzege in de Ronde van Frankrijk. En dat had de groene trui voornamelijk te danken aan het beulenwerk dat ploeggenoot Nathan Van Hooydonck verrichtte. Iets waar Van Aert hem wil voor bedanken.

“Ik wil graag toasten op de fantastische overwinning”, begon Van Aert met een glaasje in de hand tegen iedereen bij Jumbo-Visma. “Ik ben heel dankbaar dat ik deze kans heb gekregen van de ploeg en dat ik ze ook nog eens heb kunnen afwerken. Vooral Nathan (Van Hooydonck, red.) wil ik even in de spotlights zetten. Hij deed een fantastische job vandaag. Zonder jou waren we niet aan sprinten toegekomen, dus bedankt! Ook bedankt aan de rest om ons elke dag ‘tiptop’ aan de start te brengen. Rit acht en twee overwinningen, we staan er goed voor, hè?”, besloot een gelukkige Van Aert.

