Nieuwe raketaanval op Oekraïens appartementsgebouw: zeker zes doden, nog tientallen slachtoffers onder puin

Zaterdagavond is in de Oekraïense stad Chasiv Yar, in de Donetsk Oblast, een raket ingeslagen op een appartementsgebouw. Daarbij vielen minstens zes dodelijke slachtoffers. Volgens de Oekraïense kabinetschef Andriy Yermak gaat het om een “terroristische aanval van de Russen”.