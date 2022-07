Mysterie rond “toverdrank” van Novak Djokovic, die in aanloop naar Wimbledonfinale verbroedert met tegenstander Kyrgios

Tijdens de kwartfinale tegen Sinner, waar Djokovic in vijf sets alsnog de overwinning naar zich toetrok, was er een opvallend beeld te zien van de Serviër toen hij van zijn drinkbus ‘dronk’. Al gaan er ook andere theorieën de ronde. Zo gaan er stemmen rond dat Djokovic de inhoud van zijn drinkbus zou inhaleren.

Het beeld ging ook BBC-journaliste Laura Scott niet onopgemerkt voorbij en dus ging ze verhaal halen bij de Serviër. “Het enige wat ik erover kan vertellen, is dat het toverdrank is. Vroeg of laat zal je er wel meer over te weten komen”, ging Djokovic mysterieus verder.

Maar de Britten hielden het daar niet bij. De Engelse krant The Telegraph heeft het voorval nader onderzocht en naar verluidt zou er in de drinkbus “isotoonpoeder” gezeten hebben. Om tegelijk zijn energie en zijn vocht- en zoutwaarden op peil te houden, wordt het poeder normaal met water vermengd. Al lijkt dat bij Djokovic gezien het beeld niet het geval te zijn.

Vriendjes met Kyrgios

Djokovic zelf ligt in ieder geval niet wakker van de nodige aandacht die het voorval in de media krijgt en bereidt zich gewoon voor op de finale. Daarin kijkt Djokovic zondagnamiddag het Australische woelwater Nick Kyrgios in de ogen, die door het forfait van Rafael Nadal voor zijn eerste grandslamtitel kan spelen.

© REUTERS

Beide heren konden aanvankelijk niet goed met elkaar overweg, maar daar is sinds de Australian Open ietwat verandering in gekomen. Kyrgios nam het toen op voor Djokovic tijdens de vaccinatiehetze, wat op appreciatie van de Serviër kon rekenen. Nadat onlangs tennisjournalist Sasa Ozmo een bericht schreef over beiden, deed Kyrgios zelfs een openlijk vriendschapsverzoek richting Djokovic: “Zijn we vrienden nu?” Waarop de Serviër gevat antwoordde: “Ik accepteer het, als je me uitnodigt voor een drankje of etentje. P.S: de winnaar betaalt”, grolt Djokovic.

