Emma Meesseman en Ann Wauters vanavond te zien in WNBA All Star Gala

Vanavond gaat in de Wintrust Arena in Chicago de prestigieuze WNBA All Star Game door. Emma Meesseman en assistent-coach Ann Wauters zitten in Team Stewart. “Het is altijd een eer om aan deze prestigieuze wedstrijd deel te nemen,” gaven Meesseman en Wauters mee.

Team A’Ja Wilson (Las Vegas Aces) neemt het tegen Team Breanna Stewart (Seattle Storm) op. Emma Meesseman is geselecteerd voor het All Star Game en zit in Team Stewart. Ann Wauters is assistent-coach van Emma Meesseman en dus van Team Stewart. Voor Emma Meesseman is het na 2015, toen ze bij Washington Mystics speelde, de tweede All Star selectie. Ann Wauters was in 2005 (New York Liberty) als speelster geselecteerd voor het All Star Gala.

Record: Allie Quigley wint 3-point contest voor de vierde keer

In de marge van de All Star Game zijn er ook vele randanimaties op het All Star Gala. De 3-point contest is één van de blikvangers. Allie Quigley van Chicago Sky scoorde in de finaleronde maar liefst 30 punten en won de contest. Het is de vierde keer, een record, dat de “shooter” van Chicago Sky de 3-point-contest won. Geen enkele m/v deed beter op een All Star Gala. “Mijn geheim? Blijven oefenen tot je arm eraf valt,” knipoogde ze naar de vele jonge fans.

Michelle Obama opent All Star Game

Voormalig First Lady Michelle Obama, inwoner van Chicago en notoir basketbalfreak, opent vanavond de All Star Game met dus onder meer Emma Meesseman en Ann Wauters. Optredens zijn er van Chance The Rapper, Taylor Bennet en Latto.