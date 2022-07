Op verschillende plaatsen in België grote schermen voor Red Flames en EK: “Vrouwenvoetbal wint aan populariteit”

“Het vrouwenvoetbal wint aan populariteit”, vertelt Bart Somers in een persmededeling. “Voor het eerst zendt de openbare omroep alle wedstrijden integraal uit. Terecht. Een positieve evolutie. Jonge meisjes die graag voetbal spelen zien de Red Flames op de televisie en worden gesterkt in hun overtuiging dat voetbal niet enkel voor jongens is. Voetbal brengt mensen samen. Tijdens de voetbalmatchen van de Rode Duivels zagen we dat al vaker, maar dat geldt ook voor matchen van de Red Flames.”

Gendergelijkheid

Om die matchen aan zo veel mogelijk mensen te kunnen aanbieden, financiert Somers RoSa Vzw met 25.000 euro. Samen met lokale partners zorgt de vzw ervoor dat de wedstrijden op verschillende locaties live te volgen zijn op een groot scherm. “Gendergelijkheid in de sport is al jaren een belangrijk thema voor ons”, aldus Bieke Purnelle, co-directeur van RoSa. “Er worden grote stappen vooruit gezet, maar er blijft werk aan de winkel. Zichtbaarheid van vrouwensport is een belangrijk aspect van dat proces.”

“Dankzij de samenwerking met RoSa vzw komen er alvast extra schermen in Brugge, Gent, Dilbeek, Begijnendijk, Kortrijk en Antwerpen. Ook in andere steden en gemeenten zullen we onze Red Flames samen naar de overwinning kunnen toejuichen”, gaat Bart Somers verder.