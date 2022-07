Groningen opgeschrikt door schietpartij in de binnenstad: drie gewonden

Bij een schietpartij in de binnenstad van het Nederlandse Groningen zijn zaterdagavond drie mensen gewond geraakt. De schutter is aangehouden.

De feiten vonden plaats omstreeks 20 uur in de Haddingestraat, zo meldt de lokale politie. De verdachte is meegenomen naar het bureau voor verhoor. De straat is afgezet.

Wat de aanleiding is voor de schietpartij is nog niet bekend. Wel zou er meerdere keren geschoten zijn. De hulpdiensten waren snel aanwezig en een traumahelikopter landde op de Grote Markt. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek.