Dokter Van De Maele (links) is “keitrots” op Jill, zegt ze. Jill blijft er bescheiden bij, maar geeft aan dat ze graag aan de slag gaat met de tips die ze van haar arts en diëtiste krijgt. “Ik vind het ook niet moeilijk.” — © Patrick De Roo

Er wordt al jaren op gehamerd en recent werden we door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) weer eens met de neus op de feiten gedrukt: steeds meer kinderen zijn te zwaar. Een op de vier minderjarigen in ons land zelfs en ze zullen daar de gevolgen van dragen.