Beulenwerk Nathan Van Hooydonck effent pad voor tweede ritzege Van Aert: “Voor iemand als Wout verzet je al dat werk net wat makkelijker”

Ritzege nummer twee voor Wout van Aert is een feit en daar is hij Nathan Van Hooydonck (26) terecht heel erg dankbaar voor. De tactiek vooraf was helder en klaar. Jumbo-Visma zou alleen Van Hooydonck inschakelen om de vlucht onder controle te houden. Alle andere ploegmaten mochten een snipperdagje nemen met het oog op wat er nog allemaal zit aan te komen. Frans Maassen was categoriek: “Als Nathan geplooid zou hebben, waren die drie vluchters voorop gebleven. Hij was outstanding.”

Van Hooydonck plooide allesbehalve. Als een Tim Declercq 2.0 trok hij een hele dag het peloton richting Lausanne. Hij reed tientallen kilometers alleen op kop zodat Van Aert het in de laatste 500 meter kon afmaken. “Ja, zo’n 150 km denk ik zelfs”, sprak Van Hooydonck. “Prachtige dag wel. Ik doe zogezegd het makkelijke werk. De vlucht onder controle houden. Het lijkt een beetje op een intervaltraining. Telkens 10 à 15 minuten op kop rijden en dan effe in het wiel als ik wat hulp kreeg van iemand van BikeExchange. Heel de dag zo hard mogelijk fietsen. De voorbije twee jaar heb ik dat niet zo vaak gedaan. Ik hou mijn vermogen niet specifiek in de gaten, ik doe het meer op gevoel.”

“Helemaal perte totale”

Van Hooydonck deed het dus zoals gezegd in zijn eentje voor Jumbo-Visma wat zijn prestatie alleen maar straffer maakt. Zijn selectie voor de Tour was al gerechtvaardigd na de mini Roubaix-rit waar hij zich uit de naad reed voor kopman Roglic, maar nu hij Van Aert aan zijn tweede ritwinst hielp, krijgt hij stilaan het etiket van één van de beste knechten van het Tourpeloton. Al kijkt Van Hooydonck ook uit. Hij ging al kwistig met zijn krachten om, maar houdt nog wat overschot voor week twee en drie. “Na de kasseirit naar Arenberg was ik helemaal perte totale. Omdat voor Roglic elke seconde telt, moesten we tot op de streep alles geven. De dag nadien voelde ik me niet super. Vrijdag heb ik ook mijn deel van het werk nog gedaan, maar daarna reed ik wel rustig aan La Planche des Belles Filles op. Ik probeer zorgvuldig met mijn krachten om te springen en maandag is er een rustdag waarop we ons wat kunnen herzetten.”

Van Hooydonck (l) naast Van Aert — © BELGA

Al zijn werk leverde uiteindelijk wel ritwinst op. “Ik wist het pas toen ik over de meet kwam. De radio deed het niet en iemand van BikeExchange zei me dat zij de tweede plek hadden, maar ja daar wist ik nog niets mee. Er zijn er niet veel die Wout op zo’n aankomst kunnen kloppen. Dat motiveert natuurlijk. Met zo iemand in je ploeg, verzet je net wat makkelijker al dat werk. Al zou ik ook tevreden geweest zijn als hij tweede werd hoor. Ik weet zeker, of ik denk in elk geval, dat hij super content is.” Effectief. Van Aert was Van Hooydonck erg dankbaar. “Vanavond krijgt hij alvast een glas champagne”, grijnsde de groene trui. “Verder denk ik na om de hele ploeg een groot en mooi cadeau te schenken, misschien moet ik Nathan het dubbele geven. Hij heeft de hele dag in zijn eentje op kop gereden terwijl ze bij BikeExchange mekaar aflosten. Hij heeft dit al vaker gedaan, maar deze keer was het heel indrukwekkend.” “Wout mag inderdaad wel een fles betalen, maar ik ga er alleen maar mee proosten hoor. Ik drink er niet van”, lachte Van Hooydonck.