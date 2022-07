Rugklachten zorgen voor twijfels bij Dafne Schippers: Nederlandse sprintster past voor finale Guldensporenmeeting

Voor het WK atletiek in Eugene, dat volgende week begint, meldde Schippers zich eerder al af. Ze wil zich op het EK in München in augustus concentreren. Haar weg naar het EK liep langs Kortrijk, maar daar kreeg ze af te rekenen met rugproblemen en moest ze forfait geven voor de finale. De beste seizoenstijd van de Nederlandse staat op 11.13, haar nationale record staat sinds 2015 op 10.81. De winst ging in Kortrijk naar de Jamaicaanse ShaShalee Forbes in 11.23, maar haar chrono was niet homologeerbaar, want gesteund door een rugwind van 2.2 meter per seconde.

Op de 200 meter ging Robin Vanderbemden op zoek naar de EK-limiet van 20.43, maar hij moest vrede nemen met 20.73. Zijn seizoensbeste bedraagt 20.51, zijn persoonlijk record 20.43.