Mel Thijssen houdt Abdel Said van zege op CSI-jumping in Valkenswaard

Abdel Said heeft zaterdag met Goldenstar net naast de zege gegrepen in de hoofdproef van de dag op de viersterrenjumping in het Nederlandse Valkenswaard. De jonge Nederlandse Mel Thijssen (21) was hem met Florida Balia 77 honderdsten te snel af. De Fransman Philippe Leoni werd met Miss Marie derde, Wilm Vermeir met Jacqmotte vierde.