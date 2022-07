Brian Raman beste Belg in Players Championship 19

Met een plaats bij de laatste zestien was Brian Raman zaterdag in het Engelse Barnsley de beste Belgische darter op het Players Championship 19. De 25-jarige Antwerpenaar versloeg achtereenvolgens Joe Cullen (PDC-13) met 6-4, de Duitser Ricardo Pietreczko (PDC-132) met 6-3 en de Schot John Henderson (PDC-67) met 6-3. Voor een plaats in de kwartfinales moest hij met 6-3 zijn meerdere erkennen in Jamie Hughes (PDC-41).

Dimitri Van den Bergh (PDC-8) en Mike De Decker (PDC-63) strandden in de zestiende finale. “The Dreammaker” verloor met 6-3 van Scott Waites (PDC-86). Die voormalige BDO-wereldkampioen had in de tweede ronde ook al Kim Huybrechts (PDC-34) met 6-4 het nakijken gegeven. De Decker moet met 6-3 het onderspit delven voor Martin Lukeman (PDC-68).

Zowel Mario Vandenbogaerde (PDC-102), vrijdag nog achtstefinalist, als Geert De Vos (PDC-97) geraakten niet voorbij de eerste ronde.

De overwinning was voor de tweede dag op een rij voor een Nederlander. Na Dirk van Duijvenbode, was het nu Danny Noppert (PDC-11) die in de finale met 8-6 de Engelsman Andrew Gilding (PDC-72) het nakijken gaf.